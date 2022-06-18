Kate Bush, yeniden listelerde: Harry Styles’ı tepeden indiren 37 yıllık şarkı…

Kate Bush, 1985'teki Run Up That Hill şarkısıyla, Birleşik Krallık'ta haftalardır 1 numarada kalan ve listeleri domine eden Harry Styles'ı birincilikten indirmeyi başardı. Bush'un bu başarısının arkasında ise Netflix'in popüler dizisi Stranger Things var.

Sozcu.com.tr

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Hounds of Love albümüyle piyasaya sürülmesinden otuz yedi yıl sonra, Kate Bush yeniden listelerin üst sıralarına tırmandı. Şarkı, Netflix’in fantastik dizisi Stranger Things’te duyulduktan sonra yeniden popüler oldu.

Running Up That Hill, piyasaya sürüldüğünde Birleşik Krallık’ta 3 numaraya kadar gelmişti, hatta şarkı 2012 yılında da 12. sıradan listelere giriş yapmıştı.

1986’da geçen Stranger Things’in dördüncü sezonunda şarkı, Sadie Sink’in canlandırdığı Max Mayfield’ın favorisi olarak öne çıkıyor. Şarkıyı dinlerken, Max’in alternatif bir gerçeklikten gelen cani bir büyücüyü önlemenin bir yolu olduğunu keşfetmesi, şarkıyı dizi içinde de önemli bir hale getiriyor.

DİZİ YAPIMCILARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Parçanın kullanımını onaylayan Bush, Stranger Things’in yaratıcılarını şarkıyı bu kadar çok insanın hayatına soktukları ve herkes için, özellikle de genç insanların kalplerine özel bir şekilde dokundukları için övdü.

Bush sözlerine şunları ekledi: “Şarkının aldığı sevgi ve desteğin boyutu beni şaşırttı ve her şey çok hızlı oluyor, sanki bir tür temel güç tarafından yönlendiriliyormuş gibi. Gerçekten hepsinden etkilenmiş hissediyorum. Şarkıyı beklenmedik bir şekilde 1 numara yaptığınız için çok teşekkür ederim.”

Birleşik Krallık’ta benzer bir rekor da Wham’a aitti. Wham, Last Christmas’ı yayınlamasından 36 yıl sonra, 2021’de yeniden listesinin zirvesine yerleşmişti.

Running Up That Hill ayrıca Avustralya, Yeni Zelanda, İsveç ve İsviçre’de 1 Numara ve ABD’de de 4 numarada yer alıyor.

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