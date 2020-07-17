Kate Winslet, Onursal Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü

45. Toronto Film Festivali'nde online olarak düzenlenecek olan TIFF Tribute Gala'da, oyuncu Kate Winslet'a verilecek.

Bu yıl 10-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 45. Toronto Film Festivali’nde (TIFF) TIFF Tribute Gala’da ödüllendirilecek isimler arasında oyuncu Kate Winslet da yer alacak.

Toronto Film Festivali’ne fon sağlamak için düzenlenen TIFF Tribute Gala’da kaiyeri boyunca farklı ve zor türlerlde rollerin altından başarıyla kalkan, kendi döneminin en iyi oyuncularından Kate Winslet’a TIFF Onursal Ödülü verilecek.

Titanic, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Sense and Sensibility, The Reader, Iris, Little Children ve Steve Jobs filmleri ile 7 kez Oscar adaylığı kazanan Winslet, The Reader filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştı.