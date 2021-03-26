Katledilen kadınlar boş koltuklarda

Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sanat yönetmenliğinde ve Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile ülkemizin ilk ve tek kadın temalı tiyatro festivali devam ediyor. Her gün farklı bir kadın hikayesinin ele alındığı festival, Bandırma, Ankara ve Çanakkale'nin ardından 27 Mart'a kadar Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde düzenlenecek. Pandemi koşulları nedeniyle festivale sınırlı sayıda seyirci kabul edilecek. Festival komitesi, sosyal yaşantının neredeyse tümünün durma noktasına geldiği pandemi sürecinde ilki gerçekleştirilen festivalin bir festivalden daha öte amaçlara hizmet edeceği umudunu taşıdıklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

AMAÇ FARKINDALIK

“Her gün fiziksel veya psikolojik erkek şiddeti ya da sosyal, ekonomik, siyasal bir hak kaybı ile gündeme gelen ülkemiz kadınlarının her alanda mücadelesine omuz vermek, farkındalık oluşturmak amacı ile sanatın gücünü kullanmaya karar vererek yola koyulduk. Bu hedefe en etkin şekilde ulaşmanın bir yolunun da her gün farklı kadın hikayelerinin ele alındığı kadın temalı bir festival yapmaktan geçtiğini düşünerek festivalimizi Türkiye'de başlattık.”

MÜCADELEYE DESTEK

Festivalde pandemi kuralları gereği boş bırakılan koltuklara yine katledilen kadınların fotoğrafları asıldı. Bu koltuklar satışa açılacak ve destek olmak isteyenler boş koltukları satın alabilecek. Elde edilen gelirin tamamı da ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na bağışlanacak. Ayrıca uluslararası üne sahip karikatüristimiz Ramize Erer'in kadın temalı karikatürleri ise festival süresi boyunca Bandırma, Ankara, Çanakkale ve Ayvalık'ta ziyaretçilere açık olacak.