Katy Perry’nin Dark Horse şarkısı çalıntı çıktı

Amerikalı pop yıldızı Katy Perry hakkında, Marcus Gray isimli bir müzisyen, 'Dark Horse' şarkısının çalıntı olduğu iddiasıyla dava açmıştı. Dava dün sonuçlandı ve Perry telif hakkından dolayı ceza aldı...

Ünlü şarkıcı Katy Perry’e, ‘Dark House’ adlı şarkısının çalıntı olduğu iddiasıyla 2014 yılında, müzisyen Marcus Gray tarafından dava açılmıştı. Perry tüm iddiaları reddetmiş, bahsedilen ‘Joyful Noise’ şarkıyı hiç duymadığını söylemişti.



Beş yıldır süren dava dün sonuçlandı ve Dark Horse şarkısının çalıntı olduğuna karar verildi. Telif hakkı için 34 yaşındaki Perry’e ve şarkının yapımcılarına para cezası verildi. Katy Perry savunmasında ise ‘Hristiyan rap dinlemiyorum ve daha önce bu şarkıyı hiç duymadım’ dedi…