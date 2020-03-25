Kavanoz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kavanoz mu, kavonoz mu?

Kavanoz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kavanoz mu, kavonoz mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘kavanoz’dur. Kavanoz mu, kavonoz mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kavanoz'dur.

KAVANOZ NE DEMEK: Plastik, cam vb. maddelerden yapılmış ağzı geniş, çeşitli boylarda kap.

KAVANOZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin kavanoz mu, kavonoz mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kavanoz şeklinde olmalıdır.

kavonoz (Yanlış kullanım)

kavanoz (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bozuk paralarını cam bir kavanozda biriktirirdi.”