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Kayahan için anlamlı anma
Kayahan için anlamlı anma
Kayahan'ın 70'inci yaşı bir konserle kutlanacak. Konserin geliri, kadın kanserleri konusunda toplumu bilinçlendirme ve maddi yetersizliği olan hastalara teşhis ve tedavide destek veren 'Pembe İzler Derneği'ne bırakılacak.
Kültür Sanat 22 Mart 2019 - 11:06

Kayahan’ın vefatının ardından her yıl düzenlenen “İyi ki doğdun Kayahan” konseri, 25 Mart’ta Artı Sahne’de gerçekleştirilecek. Konsere Alex, Betül Demir, Cansu, Cenk Eren, Derya Uluğ, Elif Buse Doğan, Emre Altuğ, Ferman Toprak, Hakan Aysev, İpek Açar, Keremcem, Onur Mete, Suat Suna, Ufuk Yıldırım, Yavuz Bingöl, Yeliz ve Yusuf Güney katılacak.

SON SÜRPRİZ NİLÜFER

Beykoz Belediyesi’nin ve İpek Açar’ın katkılarıyla gerçekleşen konsere Kayahan’ın yakın dostu Nilüfer de son dakikada kadroya dahil oldu.

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