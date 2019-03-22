Kayahan için anlamlı anma
Kayahan’ın vefatının ardından her yıl düzenlenen “İyi ki doğdun Kayahan” konseri, 25 Mart’ta Artı Sahne’de gerçekleştirilecek. Konsere Alex, Betül Demir, Cansu, Cenk Eren, Derya Uluğ, Elif Buse Doğan, Emre Altuğ, Ferman Toprak, Hakan Aysev, İpek Açar, Keremcem, Onur Mete, Suat Suna, Ufuk Yıldırım, Yavuz Bingöl, Yeliz ve Yusuf Güney katılacak.
SON SÜRPRİZ NİLÜFER
Beykoz Belediyesi’nin ve İpek Açar’ın katkılarıyla gerçekleşen konsere Kayahan’ın yakın dostu Nilüfer de son dakikada kadroya dahil oldu.