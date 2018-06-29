Kaybolan müzisyen Metin Kor’dan haber alınamıyor

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Metin Kor; 20 Haziran’da tatil için Kaş’a gitmişti. 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası’na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla’nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller Bölgesi’ndeki çoban evlerinin yanına çadır kurmuştu. 22 Haziran günü oradaki çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor’dan 23 Haziran Cuma gününden sonra bir daha haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor’un bulunması için çalışmalar başlatılmıştı. Metin Kor'un eşi Evin Doğan Kor, alanda arama yapan köpeklerin bir bölgeye kadar eşinin kokusunu alabildiğini belirterek, “Metin'in çıplak ayakla gidilebileceği her yer karış karış arandı. Metin yürümüş olsa köpekler takip eder, dolayısıyla bize köpek uzmanının söylediği şey; buradan bir arabaya gönderilirse ancak köpekler kokuyu alamaz” dedi. Yaklaşık 7 gündür kayıp olan Metin Kor'u bulmak için bölgede AFAD, AKUT ve jandarma timleri arama çalışmalarını durdurduğunu bildirdi.

‘ÇADIRI YIRTILMIŞ’

Evin Doğan Kor, eşinin tek başına inzivaya çekilmek için tatile gittiğini belirterek, “Bir gün sonra arkadaşı gidecekti. Kaldığı gece kayboldu. Yanında götürdüğü eşyaları orada. Çadıra fermuarı açılarak değil alttan yırtılarak girilmiş. Kaçırıldığını düşünüyorum. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor ama henüz savcı olay yerine gelip inceleme yapmadı” diye konuştu.

AKUT Kaş-Kalkan Birimi Sorumlusu Bircan Tolunay ise “AFAD ve 100 kişilik jandarma kurtarma timleri, köpekli arama ekipleri geldi. Havadan drone ile çekim yaptık. Yaklaşık 5 kilometre çapındaki alan adım adım tarandı. Ancak bir sonuca ulaşamadık. Hiçbir ize rastlamadık” açıklamasını yaptı.