Kayıt Dışı’na konuk olan Gökhan Türkmen: En büyük amacım, birilerine yol göstermekti

Başarılı sanatçı Gökhan Türkmen, Kayıt Dışı'na konuk oldu. Tek tek parçalar yayınlayan ve önümüzdeki eylül ayında bu parçaların yer alacağı bir albümü müzikseverler ile buluşturmaya hazırlanan Türkmen, gitar çalmaya başladıktan sonra en büyük hayalinin insanlara yardımcı olmak olduğuna değinerek, "Prodüktörlük tarafında yer alabilmek en büyük hayalimdi. Değiştirmek istediğim şey; kafa olarak, insan olarak, amatör ruhumuzu, iyi niyetimizi, insan olma vasfımızı kaybetmeden insanlara gösterebilmek. Benim en büyük amacım bu" dedi.

Gökhan Türkmen, son olarak geçtiğimiz 9 Ocak’ta ‘Gülmedi Kader’ şarkısını yayınladı. Başarılı sanatçı, son şarkısında Birkan Nasuhoğlu ile düet yapıyor. Türkmen, ‘Aşkın Enkazı’ ve ‘Sır’ şarkıları ile önümüzdeki eylül ayında yayınlayacağı albümde yer alan parçaları tek tek yayınlayarak farklı bir tercihte bulundu. Geçtiğimiz yılın kendisi için iyi geçtiğiniz söyleyen Türkmen, yeni albümünün yanı sıra diğer projelerini, GTR Müzik ile hedeflerini Kayıt Dışı’na anlattı. İşte, Türkmen’in açıklamalarının satırbaşları…

“2019 güzel geçti. Güzel işler yaptık. GTR olarak, Gökhan Türkmen olarak… Güzel konserler yaptık. Toplam 72 konser vermişiz. GTR olarak 59 projeye imza attık. Eylül ayında çıkacak olan albümümüzün ilk ve ikinci şarkısını yayınladık. Sadece Gökhan olarak da baktığımda keyifli bir yıl oldu.



Tam olarak single denmez çıkardığımız şeylere. Bu çıkardığımız şarkılar bir albümün parçası. Farklı bir motivasyon yaratacağı için böyle bir şeye imza attık. Toplam 10 şarkılık bir albüm çıkarmış olacağız Eylül ayında… Yavaş yavaş meyvelerini alıyoruz. Benim anlayışıma göre daha mantıklı ve stratejik ilerliyor. İnsanların her ay benden farklı bir şey duyması bizi de diri tutuyor.

NEGATİF KISMI ŞARKILARLA ATIYOR

Benden melankolik, duygusal şarkılar çıkıyor. Bu hayatı böyle yaşadığım için değil… Ben kendimi ifade edebilme, duygusal anlarımı ya da karanlık tarafımı şarkılarla ifade edebilme yeteneğine sahibim. Onun dışında hareketli, eğlenceli, absürt, dalga geçen şarkılar yapma durumu olmadı şu zamana kadar. Mutlaka olacaktır. Bu albümdeki şarkıların depresif, melankolik veya karanlık oluyor olması, benim hayatımı karanlık yaşadığım anlamına gelmiyor. Tam tersi daha mutlu olduğum anlamına geliyor. O negatif kısmı atıyorum, hayatı daha güzel yaşamaya çalışıyorum.

TÜRKÜ ALBÜMÜ GELİYOR

Genel olarak insanların yaptığı şeylerin peşinden koşabilen bir adam değilim. İlk hedefim Türkçe sözlü sanatı dünyaya mal etmek. Onların dinlemesini, eşlik etmesini sağlamak. Fransızca şarkı bir araç aslında…

Kalabalık bir ekibiz. Her yere de gidemiyoruz. Müziğe başladığım zaman yıllarca tek gitarla müzik yaptım. Bir süre sonra bunu özledim. İnsanlarla sohbet ederek, konuşarak gitarımla yalnız bir şekilde müzik yapmayı özledim. Hemdem ile bunu tiyatro salonlarına, kültür merkezlerine taşıdık. Hem gitmediğimiz yerlere gitmek, hem de Serkan Ölçer ile bir türkü projemizin olması bu Hemdem’i doğurdu.

Bir türkü albümü yapacağız. Çok aşırı cover olmayan, herkes tarafından çok fazla yapılmamış, birazcık da tanıtmak amacıyla şarkılar seçilecek. Çok türkü var. Bir türküyü yapıp, diğeri için ‘Ah içimde kaldı’ demek istemiyorum. Benim genel olarak anlayışım birlik-beraberlik içinde olmak. Etrafımda çok insan var. Komün halinde yaşayan bir aileyiz. Çok insan gelir gider hayatımıza. Bu benim için çok önemli bir şey. Sanat, müzik her zaman birleştirici öğelerdir. Bunu tabii ki kullanırsak, bu bana ekstra motivasyon verir.

‘EN BÜYÜK AMACIM YOL GÖSTERMEKTİ’

Gitar çalmaya başladıktan sonra en büyük amacım, birilerine yol göstermek, yardımcı olmaktı. Prodüktörlük tarafında yer alabilmek en büyük hayalimdi. Hayat bana ön plana getirdi. Bundan çok mutluyum tabii ki. Belli sıkıntılar yaşadım tabii. Yaşadıktan sonra GTR’yi kurmaya daha hızlı karar verdim. Sevgili eşim Sinem de bu konuda çok destek verdi. İkimiz de bu işi çok bilen insanlar değildik. Değiştirmek istediğim şey; kafa olarak, insan olarak, amatör ruhumuzu, iyi niyetimizi, insan olma vasfımızı kaybetmeden insanlara bir şeyler gösterebilmek. Benim en büyük amacım bu.

Maalesef bir sanatçı arkadaşım şarkısını yaparken, sözünü yazarken, müziğini yaparken çok şey düşünüyor. ‘Bunu yaparsam, şöyle olur mu, bunu yaparsam böyle olur mu, tepki alır mıyım’ gibi… Bir sürü soru işaretlerinin olmadığı bir şirket olabilmek benim istediğim… İnsan olmaya çalışan bir adamım. İnsanlara, sanata değer veriyoruz.

KAMERA: Kubilay ALTUĞ

KURGU: Korhan TOPÇUOĞLU