Kayseri’de fosil kazıları ‘zürafa sezonu’ ile dikkat çekiyor

Kayseri'de 2018 yılında başlatılan fosil kazılarında bu yıl daha çok zürafa fosilleri bulundu.

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Yamula Barajı çevresinde bir çobanın tesadüfen keşfettiği fosil, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu liderliğindeki ekip tarafından inceleniyor.

Uzman antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, bu yılın fosil açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti. Özellikle “giraffa” olarak adlandırılan zürafagiller ailesine ait fosillerin sayısının arttı.

Bu fosillerin büyük çoğunluğunun eklemli olduğunu belirten Köylüoğlu, eklemli fosillerin nadir bulunduğunu da sözlerine ekledi. Bu yılın kazılarında ayrıca atgiller ve gergedangiller ailesine ait fosiller de bulundu.

Köylüoğlu ayrıca, bu yıl yapılan yüzey çalışmaları sırasında 3 önemli fosil keşfedildiğini açıkladı.

Bunlardan biri, daha önce hiç bulunmamış olan bir fil topuk kemiği iken, diğeri Taşhan’a yakın bölgede bir fil omurga kemiği olarak ortaya çıktı.

Bu fosiller, 7,5 milyon yıl önceki miyosen dönemine ait ve o dönemin hayvanlarının günümüz türlerinden farklı olduğunu gösteriyor.

Köylüoğlu, Kayseri’deki fosil kazılarının diğer bölgelerden ayıran özelliklerden birinin “megafauna”nın bulunması olduğunu vurguladı.

Bu kazılarda özellikle hortumlular takımına ait fosillerin yoğunlukta olduğunu belirten Köylüoğlu, geçen yıllarda çene kemiği ve eklemli ön kol kemiği gibi önemli buluntuların elde edildiğini paylaştı. Ayrıca, zürafagiller ailesine ait iki tam kafatasının da kazılar sırasında bulundu.

Köylüoğlu, 7,5 milyon yıl önceki dönemin Kızılırmak Havzası’nda daha geniş olduğunu ve bu nedenle memeli hayvanların bu bölgede yoğun olarak yaşadığını belirtti Kayseri’nin o dönemdeki iklim ve habitat açısından Afrika’ya benzediğini ifade eden Köylüoğlu, bu nedenle o dönemin canlılarının atalarının bu bölgede yaşadığını düşündüklerini aktardı.

Uzman antropolog Ömer Dağ da bu yıl yapılan kazılarda özellikle zürafalara ait fosil örneklerinin bolca bulunduğunu ve uzun kemiklerin, örneğin ön kol ve arka ayak kemiklerinin kazılardan çıkarıldığını belirtiyor. (AA)