Kayyumdan sanatçılara, ‘Seçme ve seçilme yasağı’ cezası geldi

MESAM genel kuruluna sayılı günler kala, bazı üye sanatçılara hak mahrumiyeti cezaları verildiği ortaya çıktı. Verilen bu cezaların, üyelerin seçme ve seçilme hakkını 4 yıllığına elinden aldığı belirtilirken, ceza alan santçılardan Ali Haydar Timisi, kararın durdururlması için dava açtı.

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Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM)’ın yönetimine atanan kayyumun bazı muhalif üye sanatçılara hak mahrumiyeti cezası verdiği ortaya çıktı. MESAM Haysiyet Kurulu tarafından verilen cezanın seçme ve seçilme hakkının 4 yıllığına elinden alınması anlamına geldiğini belirten MESAM üyesi sanatçı Ali Haydar Timisi, Haysiyet Kurulu’nun verdiği cezaya ilişkin ihtiyadi tedbir kararı verilmesi için mahkemeye başvurdu.

MESAM’A ATANAN KAYYUMDAN BAZI ÜYELERE CEZA…

Arif Sağ başkanlığındaki MESAM yönetimine Kültür Bakanlığı’nca 31 Mayıs’taki seçime kadar kayyum atanmıştı. Coşkun Sabah başkanlığındaki kayyum yönetiminin, Arif Sağ yönetiminde bulunan bazı üyeleri Haysiyet Kurulu’na sevk ettiği ve ‘hak mahrumiyeti’ cezaları verdiği ortaya çıktı. MESAM üyesi halk müziği sanatçısı Ali Haydar Timisi’ye de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonucu hak mahrumiyeti cezası verildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA HAK MAHRMİYETİ CEZASI VERİLDİ

MESAM Tüzüğü’ne göre Haysiyet Kurulu tarafından ‘hak mahrumiyeti’ cezası verilen asil üyenin 4 yıl boyunca seçme ve seçilme hakkının elinden alındığını belirten Timisi, 31 Mayıs’taki Genel Kurul öncesi cezanın durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi’nde ihtiyadi tedbir talebinde bulunan Timisi, Facebook hesabından MESAM’ın 1990 yılından 2011 yılına kadar zarar ettiğini, 2011’den 2017 yılına kadar da kar ettiğini yazdığını, herhangi bir küçük düşürme, aşağılama olmamasına rağmen bu paylaşımın gerekçe gösterilerek kendisine hak mahrumiyeti cezası verildiğini belirtti.

“MUHALİF SANATÇILARIN SEÇİME GİTMESİ ENGELLENİYOR”

Kendisi gibi 5 sanatçıya daha hak mahrumiyeti cezası verildiğini dile getiren Timisi, 30 üyenin de haysiyet kuruluna sevk edildiğini söyledi. Bu sanatçılara da ceza verilmesinin beklendiğini ileri süren Timisi, asıl amacın, muhalif sanatçıların seçimlere katılmasının engellenmeye çalışılması olduğunu savundu. Mahkeme, Haysiyet Kurulu’nun verdiği hak mahrumiyeti kararını incelemek için duruşmayı erteledi.