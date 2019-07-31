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Kaz Dağları’nda doğa katliamına Cüneyt Arkın isyan etti!
Kaz Dağları’nda doğa katliamına Cüneyt Arkın isyan etti!
Usta isim Cüneyt Arkın, Kaz Dağları'nda altın için doğa katliamı yapılmasına sosyal medyada yayınlanan video ile tepki gösterdi.
Kültür Sanat 31 Temmuz 2019 - 19:13

Kaz Dağları’nda Kanadalı Alamos Gold şirketinin yürüttüğü altın madeni projesindeki ağaç katliamı Türkiye’de herkesin tepkisini çekti.

Cüneyt Arkın, altın için Kaz Dağları’nda yaşanan doğa katliamına çektiği video ile isyan etti. Usta isim ‘Burası Kaz Dağları bir zamanlar cennetti şimdi cehennem oldu o zehir siyanür toprağı yakmış kavurmuş. Zulüm. Düşman yapmaz bunu. Kimler müsade ediyor, izin veriyor bu vicdansızlara’ diyerek Kaz Dağları’nda yaşanan ağaç katliamına isyan etti.

 

Son güncelleme: 19:17 - 31.07.2019
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