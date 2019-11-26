Kaza geçiren Susan Sarandon’dan sosyal mesaj

ABD'li ünlü oyuncu Susan Sarandon, görünmez bir kaza geçirdi ve beyin sarsıntısı geçirdi. Ödüllü oyuncu gözünün morardığı bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

ABD’li ödüllü oyuncu Susan Sarandon, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar sevenlerini korkuttu. 3 gün önce bir fotoğraf paylaşıp kaza geçirdiğini belirten Sarandon’un kafasındaki şişlik dikkat çekiyordu. Sarandon, görünmez bir kaza yaşadığını, bu nedenle beyin sarsıntısı geçirdiğini ve burun kemiğinin de çatladığını söyledi.

Sarandon, kaza ile ilgili bugün de bir paylaşım yaptı. Gözünün mosmor olduğu dikkat çeken Sarandon, sosyal bir konuya değindi ve şöyle dedi:

“Şanslıyım. Acil servis ziyaretimi kapsayacak sigortam var. Herkes aynı şeyi hak ediyor. Kimse evini kanser yüzünden kaybetmez, insülini karne ile dağıtmayın. Bilirsiniz, dünyanın geri kalanında olduğu gibi.”