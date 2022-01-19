Kazancı Bedih’in vefatının üzerinden 18 yıl geçti

Şanlıurfa'da 18 yıl önce sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Kazancı Bedih ismiyle tanınan ünlü gazelhan Bedih Yoluk, ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

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Kazancı Bedih’in Bediüzzaman Aile Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma töreninde Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Karlı havaya rağmen unutulmayan Kazancı Bedih’i, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, oğlu Ahmet Naci Yoluk ile sevenleri, vefatının 18’inci yılında rahmetle andı.

Şanlıurfa Büyükehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kazancı Bedih’in Şanlıurfa ve Türkiye için önemli bir gazelhan olduğunu söyledi.

Beyazgül, “Urfalı sanatçımız Kazancı Bedih'i vefatının 18'inci seneyi devriyesinde mezarı başında rahmetle anıyoruz. Kuranı Kerim okundu, dua ettik. Sevenlerine buradan bir selam göndermek istiyoruz. Kazancı Bedih yeri doldurulamayacak bir usta sanatçıydı. Şanlıurfa dışında da çok fazla sevenleri var. Şanlıurfa'nın yetiştirdiği çok önemli bir sanatçıdır. Üstatların üstadı olarak onu kabul eden sanatçılarımız var. Vefatı, ayrılığı Urfa için bir eksiklik. İnşallah yeni yetişen sanatçılarımız bu yeri doldurur ama yeri doldurulamayacak kadar önemli ve farklı bir sanatçımızdı. Mütevaziydi, kendi halindeydi. Bugün onu mezarı başında rahmetle anıyoruz. Sevenlerine de tekrar başsağlığı diliyoruz” dedi.

Kazancı Bedih’in oğlu Ahmet Naci Yoluk da, babasının ölüm yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen anma törenine katılan sevenlerine teşekkür etti.

Bedih Yoluk ve eşi Fatma Yoluk, 19 Ocak 2004’te Balıklıgöl yakınlarındaki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti. (İHA)



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