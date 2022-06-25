Kazım Koyuncu, veda edişinin 17. yıl dönümünde anıldı

Sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 17. yılında mezarı başında düzenlenen programla anıldı. Ağabey Hüseyin Koyuncu, Trabzonspor Kulübü'nün şampiyonluk kupasını Kazım Koyuncu'nun mezarına getireceğini söyledi.

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25 Haziran 2005’te kanser hastalığı nedeniyle 33 yaşında vefat eden müzisyen, söz yazarı ve oyuncu Kazım Koyuncu, ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı.

Anma törenine sanatçının annesi Hüsniye Koyuncu, kardeşleri Hüseyin, Niyazi ve Oğuz Koyuncu, Canan Erdem, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ile yakınları ve sevenleri katıldı.

“KAZIM’A MÜJDEYİ İLK ANNEM VERDİ”

Sanatçını ağabeyi Hüseyin Koyuncu, “Kazım aramızdan ayrılalı 17 yıl oldu. Her yıl burukluk var. Bizi teselli eden, sevenlerinin arkadaşlarının bir arada olması. Yaptığı güzel işlerle, onunla gurur duyuyoruz. Kazım, Trabzonspor şampiyonluğunu göremedi. Trabzonspor şampiyon olunca annem mezarının başına giderek ‘Oğlum, çok sevdiğin Trabzonspor şampiyon oldu’ dedi. Yani ilk müjdeyi annem verdi. Kazım Trabzonspor’u çok severdi. Şampiyonluk ruhuna şad olsun. Trabzonspor Kulübü yetkilileri aradı, yakın zamanda şampiyonluk kupasının Kazım’ın mezarına götüreceklerini ifade etti. Bu da bizi çok mutlu eder” ifadesini kullandı.

Kazım Koyuncu’nun şarkılarından olunan koro dinletisiyle anma etkinliği sona erdi. (İHA)