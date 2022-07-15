Keanu Reeves, Batman’i oynamak istediğini açıkladı

Keanu Reeves, DC Süper Evciller Takımı (DC League of Super-Pets) filmindeki rolünden sonra Batman'i oynamayı çok istediğini açıkladı: "Belki daha yaşlı birine ihtiyaç duyduklarında..."

Sozcu.com.tr

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Keanu Reeves, beyaz perdede izleyici karşısına birbirinden ikonik rollerde çıksa da 57 yaşındaki oyuncu, bir de süper kahraman olmak istediğini açıkladı.

Reeves, son olarak DC Süper Evciller Takımı (DC League of Super-Pets) filminde Batman’i seslendirdi. Filmin kırmızı halı röportajında karakteri seslendirmeyi sevip sevmediği sorulduğunda Reeves, “Bir karakter olarak Batman’i seviyorum. Onu çizgi romanlarda, filmlerde seviyorum, bu yüzden seslendirme fırsatı elde etmek, Batman’i oynamak harikaydı” dedi.

“BELKİ DAHA YAŞLI BİR BATMAN’E İHTİYAÇLARI OLDUĞUNDA..”

Ardından Batman olarak rol almayı isteyip istemeyeceği sorulunca da Reeves şu şekilde yanıt verdi: “Belki daha sonra… Belki daha yaşlı bir Batman’e ihtiyaçları olduğunda… Bu filmde küçük bir rolüm var; biraz küçük bir rol, ama bu şekilde bile sadece Dwayne Johnson ve Kevin Hart’ın da parçası olduğu bir projede olmak harika.”

1989 yapımı Batman ve 1992’deki devam filmi Batman Dönüyor’da Batman’i canlandıran Michael Keaton, 2023’te vizyona girmesi beklenen Batgirl’de yeniden Batman olmaya hazırlanırken, şimdiye kadar Batman’i canlandıracak en yaşlı oyuncu olacak.

DC Süper Evciller Takımı, Justice League yakalandıktan sonra kötü bir komployu durdurmaya çalışan Superman ve Batman gibi bazı süper kahramanların evcil hayvanlarının maceralarını aktarıyor.

Dwayne Johnson, Süpermen’in arkadaşı Süper Köpek Krypto’yu ve Kevin Hart, Batman’in arkadaşı Bat Hound olarak da bilinen Ace’i seslendiriyor.

John Krasinkski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Olive Wilde ve Jameela Jamil de projede yer alan diğer ünlü isimler.

Film 29 Temmuz’da vizyona girecek.

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