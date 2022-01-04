Keanu Reeves, Matrix’ten kazandığı paranın çoğunu kanser araştırmalarına bağışlamış

Keanu Reeves, 1999'da vizyona giren The Matrix filminden elde ettiği kazancın yüzde 70'ini kanser araştırmaları için bağışlamış. Reeves'e 1999 bilimkurgu filmi için peşin olarak 10 milyon dolar ödendiği ve film gişe rekorları kırdığında 35 milyon dolar daha kazandığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Oyuncu, bağışı gerçekleştirdiğinde küçük kız kardeşi Kim sekiz yıldır hastalıkla mücadele ediyordu. Kim’e 1991’de kan kanseri teşhisi konmuş ve 2001’de remisyona girmeden önce on yıl boyunca tedavi görmüştü. Reeves, Kim’in tedavi edilmesinden sonraki yıllarda araştırmalara para vermeye devam etti, hatta kendi kanser fonunu yarattı.

Oyuncu, kâr amacı gütmeyen kuruluşu gizlice kurdu. Reeves, Ladies Home Journal’a 2009’da verdiği demeçte şu şekilde bilgi vermişti: “Beş ya da altı yıldır çalışan özel bir vakfım var ve birkaç çocuk hastanesine ve kanser araştırmasına yardımcı oluyor. Adımı eklemekten hoşlanmıyorum.”

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