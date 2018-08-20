Keanu Reeves ve Winona Ryder’dan 26 yıl sonra gelen itiraf

Keanu Reeves ve Winona Ryder, yeni filmleri Destination Wedding için bir röportaj verdi. Ryder röportajda "Sanırım gerçek hayatta da evliyiz" açıklamasında bulundu...

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Keanu Reeves ve Winona Ryder, yıllar sonra Destination Wedding filmi için yeniden bir arada… Victor Levin tarafından yazılan ve yönetilen film, henüz ülkemizde gösterime girmese de, yurtdışında geçtiğimiz hafta sinemalardaydı…

Dün, yeni filmleri için Entertainment Weekly’ye bir röportaj veren ikili, yaptıkları açıklamayla dikkat çekti. Konu filmlerden açılınca söz bir anda 1992’de başrolünü paylaştıkları Dracula filmine geldi.

O dönem filmde gerçek bir rahip tarafından evlendirildiklerini söyleyen 46 yaşındaki Ryder, “Dracula filminde aslında evlendik. Yemin ederim, sanırım gerçek hayatta gerçekten evliyiz” diyerek gülmeye başladı.

Keanu Reeves ise hiç bu şekilde düşünmediğini belirterek “Aman Tanrım, haklısın… 26 yıldız evliyiz!” yorumunda bulundu…