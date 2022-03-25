Keanu Reeves’in filmlerine Çin’den engel

Tencent Video ve iQiyi IQ.O gibi Çinli yayın platformlar, Kanadalı aktör Keanu Reeves'in Dalai Lama tarafından kurulan ve kâr amacı gütmeyen kuruluş ile Tibet'te bir konsere katılmasından sonra aktörün oynadığı filmleri ve video içeriklerini yayından kaldırdı. Reuters'ın haberine göre Matrix ve John Wick franchise'larının yanı sıra Speed, kaldırılan filmler arasında.

Sozcu.com.tr

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Ocak ayının sonlarında Keanu Reeves’in, New York’ta Tibet House US tarafından 3 Mart’ta düzenlenen bir konsere katılmayı planladığı bildirilmişti. Ancak Reeves’in bu planı Çinli milliyetçiler tarafından pek hoş karşılanmadı.

Covid-19’un yayılmasını engellemeye yönelik kısıtlamalar nedeniyle sanal olarak düzenlenen konsere Reeves’in katılması, çevrimiçi ortamda eleştirilere neden oldu.

Pekin, komşu Hindistan’da sürgün edilen Dalai Lama’yı Tibet bölgesinde ayrılıkçılığı körüklemekle suçlayıp bunun yerine Komünist Parti tarafından uygulamaya konan mevcut Panchen Lama’yı Tibet’teki en yüksek dini figür olarak tanımıştı. Reeves ile ilgili çatışmaların temelinde de bu ayrılık yatıyor.

Los Angeles Times, ünlü oyuncunun yer aldığı filmlerin yayından kaldırıldığını ilk kez perşembe günü bildirdi.

Matrix filmleri ve Reeves’in diğer bazı çalışmaları Çin’in mesajlaşma hizmeti WeChat’te hâlâ aranabilirken, Reeves’in İngilizce adı ve Çince çevirisi için yapılan aramalar sonuç vermedi.

Çin’in Tibet’teki eylemlerini eleştiren yorumlar yaptıktan sonra Çin sosyal medyası ve video platformlarından engellenen diğer yüksek profilli Batılı isimler arasında, eski NBA oyuncusu Enes Kanter yer alıyor.

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