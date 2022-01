Keanu Reeves’in yeni projesi belli oldu

Keanu Reeves, Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio'nun yapımcılar arasında yer aldığı Beyaz Şehirdeki İblis (Devil in the White City) isimli kitabın uyarlamasında rol almak için görüşüyor.

Senelerdir beklenen Matrix’in dördüncü filmiyle adından son zamanlarda sık sık söz ettiren Reeves, bu defa da yeni bir projeyle gündemde. Ünlü oyuncu, Hulu’nun The Devil In the White City isimli televizyon dizisinde rol almak için görüşmelerde bulunuyor.

Deadline’ın haberine göre; 57 yaşındaki Reeves, Erik Larson’un 2003 tarihinde yayınladığı 1893 Dünya Fuarı’nı konu alan kitabının uyarlamasında rol almak için anlaşmayı imzaladı bile.

Dizinin yapımcıları arasında bulunan Leonardo DiCaprio ve Martin Scorsese, bir zamanlar uzun metrajlı bir film olarak hayal ettikleri projede yönetici yapımcı olarak görev yapacaklar.

2010’DA YAYIN HAKKINI SATIN ALMIŞ

Şu anda Reeves’in dizide kimi canlandıracağı belli olmasa da olaylar tamamen iki farklı karakter etrafında dönüyor. Mimar Daniel H. Burnham ve Doktor Henry H. Holmes… Hatta Holmes’un dünyanın ilk seri katili olduğu düşünülüyor.

Kitap, 1893’te Chicago’da geçiyor ve 1893 Dünya Fuarı’nın arkasındaki mimar Daniel Burnham’ın ve özenle inşa edilmiş “Cinayet Kalesi”nde kurbanlarını ölüme çeken seri katil H. H. Holmes’un gerçek hikayelerini iç içe geçiriyor. Beyaz Şehirdeki İblis, dört bölüme ayrılmış, ilk üçü 1890 ile 1893 yılları arasında Chicago’da, dördüncü bölümü ise 1895 dolaylarında Philadelphia’da geçiyor.

DiCaprio, Larson’ın kitabının haklarını ilk olarak 2010 yılında Scorsese’nin yöneteceği uzun metrajlı filmde oynama niyetiyle satın almıştı. DiCaprio ve Scorsese’nin yapımcılığını yapacağı dizinin Hulu’nun tarafından kısa bir dizi olarak geliştirileceği ise 2019’da açıklanmıştı.

Reeves, şu anda sinemalarda ve HBO Max yayın hizmetinde oynayan The Matrix Resurrections’dan öne çıkıyor. Ayrıca mini dizi Rain’de de rol almak için hazırlanıyor.

