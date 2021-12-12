Keanu Reeves’ten Matrix 4 itirafı: ‘Ama ben öldüm!’

Usta oyuncu Keanu Reeves, Matrix'in 2022'de vizyona girmeye hazırlanan son filmi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Milyonların heyecanla beklediği bilim kurgu ve aksiyon filmi Matrix 4’ün çekimleri tüm hızıyla sürerken, filmin başrol oyuncusu Keanu Reeves’ten dikkat çeken bir itiraf geldi.

Kanadalı ünlü aktör Kenau Reeves, İrlandalı komedyen Graham Norton’ın televizyon programına katıldı. Reeves, burada Matrix serisinin son filmi için kendisine teklif geldiğinde verdiği ilk tepkiyi anlattı.

Reeves, “Yönetmen bana başka bir Matrix filmi çekmek hakkında ne düşündüğümü sorduğunda, ‘Ne? Kulağa harika geliyor ama ben öldüm’ dedim. O da, ‘Öyle mi?’ diye karşılık verdi. Ben de, ‘Anlatsana’ dedim. Güzel bir hikaye yazdı. Bu karakteri oynamayı seviyorum. Nasıl hayatta kaldığım açıklanacak.” sözleriyle ilk tepkisini dile getirdi.

Öte yandan Reeves, 1997 yapımı Hız Tuzağı 2’yi (Speed 2) neden reddettiğini de açıkladı. Ünlü aktör, “O dönem senaryoya cevap vermedim. Sandra Bullock’la çalışmayı gerçekten çok istiyordum. Jack Traven’ı oynamayı sevmiştim. Filme dahil olan oyuncularla hiçbir problemim yoktu ama o dönem bunun doğru olmadığı hissine kapılmıştım.” dedi.

2022'DE SİNEMALARDA OLACAK

Matrix serisinin yaklaşık 19 yıl sonra yeniden sinemaseverle bulaşacak devam filmi Matrix 4 için vizyon tarihi son olarak, 22 Nisan 2022 olarak açıklanmıştı. Senaryosunu, ilk üç filmin senaristlerinden Lana Wachowski’nin yazdığı Matrix 4’te Keanu Reeves’in yanı sıra Carrie-Anne Moss da yer alıyor.

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