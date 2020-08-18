Keanu Reeves’ten Matrix 4’ü bekleyenleri heyecanlandıran açıklama

WebTekno’nun haberine göre; Keanu Reeves, salgın nedeniyle Matrix 4'ün ertelenip ertelenmeyeceğine dair tartışmalarla ilgili net konuştu.

“Şov devam etmeli” diyen Reeves, “Bilirsiniz, bazı etkili ve dikkatle hazırlanmış protokoller var. Film yapım ritmimiz etkilenmedi ya da kesintiye uğramadı. Herkesin bu projeyi sevdiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

2022’DE SİNEMALARDA OLACAK

Matrix serisinin yaklaşık 19 yıl sonra yeniden sinemaseverle bulaşacak devam filmi Matrix 4 için vizyon tarihi son olarak, 22 Nisan 2022 olarak açıklanmıştı. Senaryosunu, ilk üç filmin senaristlerinden Lana Wachowski'nin yazdığı Matrix 4'te Keanu Reeves'in yanı sıra Carrie-Anne Moss da yer alıyor.