Keanu Reeves’ten samimi açıklama: “Constantine için yalvardım”

Eylül 2022'de devam filmi duyurulan Constantine ile ilgili filmin başrol oyuncusu Keanu Reeves, samimi açıklamalarda bulundu. Meğer Reeves, yeni bir film için her yıl Warner Bros'a adeta yalvarmış.

Sozcu.com.tr

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İlk filmi 2005 yılında izleyici ile buluşan Constantine için geçtiğimiz eylül ayında gecikmeli bir devam kararı gelmişti. İkinci filmde de başrolde olması beklenen Keanu Reeves, filmle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Reeves, Warner Bros ile bir devam filmi üzerinde anlaşmaya varana kadar sürekli ısrar ettiğini anlatıyor: “Neredeyse her yıl sormaya devam ettim. ‘Lütfen yapabilir miyim?’ derdim ve ‘Hayır, hayır!’ derlerdi. Bitmemiş bir iş miydi bilmiyorum ama kesinlikle sevdiğim bir roldü ve yönetmen Francis Lawrence’ın harika bir iş çıkardığını düşündüm. O karakteri oynamayı çok sevdim ve filmden gerçekten keyif aldım.”

Lawrence, daha önceki bir röportajında Reeves ve senarist Akiva Goldsman’ın karakter üzerinde kontrol sahibi olabileceği netleştiğinde projeye imza atmaya ikna edilmesi gerektiğini söyledikten sonra devam filmini yönetmek için geri dönecek.

Orijinal filmde Reeves’in yanında Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton, Pruitt Taylor Vince, Djimon Hounsou ve Gavin Rossdale rol aldı. Constantine 2’de ise orijinal kadronun yer alıp almayacağı henüz belli değil.

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