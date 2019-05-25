Keanu Revees: John Wick 3, en zorlu sınavımdı

'John Wick 3: Parabellum', dünyada ve Türkiye'de vizyona girdiği andan itibaren büyük bir heyecan yarattı. Vizyonun lideri de olan film sinemaseverlerin büyük beğenisini topladı. Kiralık katillerle dolu bir dünyada geçen filmin başrolünde Keanu Revees yer alıyor. Revees, filme yoğun bir şekilde hazırlandığını belirterek, "Filmin kariyerim boyunca karşı karşıya kaldığı en zorlu dayanıklılık sınavı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Geçtiğimiz hafta gösterime giren serinin üçüncü filminde Keanu Revees'e Ian McShane, Laurence Fishburne, Lance Redrick'e ek olarak Halle Berry ve Anjelica Huston ve Marc Dacascos eşlik ediyor.

Filmin yönetmenliğini ise Chad Stahelski üstleniyor.

‘John Wick3 : Parabellum’, ilk hafta sonunda 250 bin izleyici tarafından izlendi.

Film, geçtiğimiz hafta Türkiye’de en çok izlenen filmdi.

Filmin yıldız ismi Keanu Revees, sozcu.com.tr’ye konuştu…

Parabellum'un anlamı nedir?



Unlu ‘Si vis pacem, para bellum’ cümlesinin bir kısmında geçen bu kelime ‘Savaşa hazırlanın’ anlamına geliyor. Barış istiyorsan savaşa hazır ol.

Zorlu sahnelere nasıl hazırlandınız?

John Wick rolüne her soyunduğunda bunun yoğun bir hazırlık dönemi gerektireceğini biliyorum. Filmin kariyerim boyunca karşı karşıya kaldığı en zorlu dayanıklılık sınavı olduğunu söyleyebilirim. Filmin o kadar azimli bir vizyonu vardı ki, aylar öncesinden eğitim almaya başladım. Çok farklı türlerde aksiyon sahneleri vardı. Sadece daha fazla savaş sanatı stili ve daha fazla ateşli silah çatışması değil, motosikletler, atlar ve köpekler var. O yüzden çok yoğun bir eğitimden geçtim. Ama çok da keyif aldım. John Wick’i ve yarattığımız John Wick evrenini seviyorum.

Dersler nasıl geçti?



Çok ter döktüm. Ata binme eğitimi aldım. Judo çalışmalarına her zamankinden daha erken başladım. Bu yüzden filmdeki Judo performansım gayet iyiydi. Filmi izleyenler çok güzel Jiu-Jitsu sahneleri de görecekler. Yönetmenim Chad'e göre ata binebilen, motosiklet süren, sahnelerde dövüşen bir aktörünüz varsa, her şey mümkün. Yapabileceğim tüm şeylerin bir listesini yapmış.



Yönetmen Chad Stahelski ile çalışmaya nasıl başladınız?

Chad ile ilk defa Matrix filminde tanıştık. Dublörlüğümü yapıyordu. Arkadaşlığımız oraya dayanıyor. Sonra da The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions filmlerinde de dövüş sanatları dublör koordinatörü olarak devam etti.

Bu filmde Halle Berry ile birlikte rol aldınız. Nasıl bir deneyimdi?

Bu filmde ilk defa çalıştık. İkimiz için de oldukça ilginç bir deneyim oldu. Dövüş sahnelerinde birlikte çalışma fırsatımız oldu.

Filmdeki en sevdiğiniz sahne hangisiydi?

John Wick 3’ten bir tek sevdiğim sahne seçmek zor. Geleneksel John Wick dövüşlerinde, geleneksel demeyelim de, John Wick tarzında, bıçak dövüşü var. Klasik gibi ama biraz daha karmaşık. Yönetmen Chad Stahelski’nin bu dövüşü motosiklete taşıması farkı bir tür. Orası gerçek dünya ama bazı şeylerin gerçekçi görünmesi için bilgisayar efektleri kullanıldı. Bir de, at üstündeki benzeriz silah sahnesi de çok özel.