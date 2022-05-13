Kekele TV ile fark yarattı

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın bu yılki 4 ‘Fark Yaratanı’ndan biri ‘Kekele TV’ projesiyle Seda Fırın oldu. Fırın, kurduğu TV ile kekemelik yüzünden kendini toplumdan soyutlayan bireylere destek olmaya çalışıyor.

Nazan DOĞANER HALICI

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Sabancı Vakfı'nın 2009 yılından bu yana Türkiye'de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin yaptıkları çalışmalar ile yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla yürüttüğü “Fark Yaratanlar” programının 13. sezon Fark Yaratanları belli oldu. Yeni sezon tanıtım etkinliği, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın katılımı ve Cüneyt Özdemir'in moderatörlüğünde “Yarına İnananlar Bugün Fark Yaratırlar” mesajıyla Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de gerçekleştirildi. Etkinlikte, yeni sezonun 4 “Fark Yaratanı”nın yaşadıkları çevrelerdeki sorunları çözmek üzere geliştirdikleri çalışmalarla topluma umut ve cesaret aşılayan hikayeleri kamuoyu ile paylaşıldı.

‘GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ'

Diyarbakır Bağlar İlçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir kız çocuklarının hayatında yarattığı fark ile, Fen Bilimleri Öğretmeni Erdinç Erdem Bakkal “Şırnak'ta Bilim Yeniden Doğuyor” projesi ile, Tarih Öğretmeni Ferda Salık “Diyarbakır Kültür Elçileri” projesi ile, Seda Fırın kurucusu olduğu “Kekele TV” ile bu sezonun Fark Yaratan isimleri oldu.

Fark Yaratanların hikayesi sayesinde geleceğe umut ve inançla baktıklarını ifade eden Güler Sabancı, şöyle konuştu: “Fark Yaratanlar Programı ile hedefimiz, toplumsal sorunlara duyarlı aktif vatandaşları görünür kılmak ve toplumdaki diğer bireylere de ilham vermek oldu. Fark Yaratanların hikayelerini izlediğimde bu ülkenin her bireyinin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyor ve geleceğe daha büyük bir inanç ve umutla bakıyoruz. Bu örneklerin daha da artmasını umuyorum. Yıllar içinde izlediğim Fark Yaratan hikayelerinde ‘Şikayet etme, harekete geç, sen de fark yaratabilirsin' motivasyonuna şahit oldum. Bu motivasyon hepimizi aynı amaç uğruna çalışmaya teşvik ediyor. Bu yıl, birbirinden kıymetli dört Fark Yaratanımız var. Dört Fark Yaratan da pek çok insanı topluma faydalı işler yapmak için cesaretlendirip toplumda dönüşümü ve gelişimi olumlu yönde etkiledi. Özveri ve cesaretlerinden dolayı Fark Yaratanlarımızı tebrik ediyorum.”

DAYANIŞMA ORTAMI KURUYOR

Bu yıl ‘Fark Yaratanlar'dan biri de Kekele TV'nin kurucusu Seda Fırın. Çocukluk döneminden itibaren kekemeliği ile yaşantısını sürdüren Fırın, kekemelerin görünür olmasını sağlamak amacıyla Kekele TV'yi kurdu. 2019'da, 22 Ekim Kekemelik Farkındalık Günü'nde YouTube üzerinden yayın hayatına başlayan Kekele TV; net olarak bilinmeyen kekemelik sorununu doğru bir şekilde anlatmayı, kekemeliği sebebiyle kendini toplumdan soyutlayan bireylerin sosyal hayata karışmalarını, onları içinde bulundukları karamsarlıktan kurtararak motive etmeyi ve dil konuşma terapistlerine yönlendirmeyi amaçlıyor. Kekele TV; kekemelerle birlikte, kekemeler için yayınlar yapıyor ve bir dayanışma ortamı kuruyor. Bugüne kadar 25 içerik üreten ekip 150 bine yakın izlenme ile kekemeliğe dair farkındalık yarattı.