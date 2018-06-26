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Kelebekler’e bir ödül de Art Film Fest 2018’den
Kelebekler’e bir ödül de Art Film Fest 2018’den
Tolga Karaçelik’in filmi 'Kelebekler'e Slovakya’da gerçekleşen Art Film Fest 2018’de 'Jüri Özel Ödülü' verildi. 
Kültür Sanat 26 Haziran 2018 - 12:56

Slovakya'da 1993 yılından bu yana düzenlenen Art Film Fest, bu yıl 15 – 23 Haziran 2018 tarihleri arasında Košice şehrinde gerçekleştirildi. Tolga Karaçelik'in yazıp yönettiği ‘Kelebekler’ festivalde; dokunaklı hikâyesi, güçlü duygusal karakterleri ve ciddi meseleleri mizahi bir şekilde ele alan üslubuyla, Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Tolga Karaçelik, bir garip aile komedisi ‘Kelebekler’ ile Sundance Film Festivali 2018'de tarihi bir başarıya imza atarak, Dünya Sineması Büyük Ödülü'nü kazanan ilk ve tek yerli yapım olmuştu. Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncuların rol aldığı film, Avrupa prömiyerini ise 47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali kapsamında yaptı.

ÖDÜLE DOYMADI

30 Mart'ta Türkiye'de vizyona giren ve gişede büyük bir başarı elde eden film ayrıca, 37. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü (Tolga Tekin); 29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu (Tuğçe Altuğ), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Gülçin Kültür Şahin) ve En İyi Kurgu (Evren Luş) ödüllerini kazandı. “Kelebekler”, 13. Bükreş Uluslararası Film Festivali'nde de En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü.

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