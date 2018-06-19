Kelebekler’e Bükreş Uluslararası Film Festivali’nden ödül

Hem gişedeki başarısı hem de festivallerden aldığı ödüllerle büyük ses getiren 'Kelebekler'e bir ödül de Bükreş'ten geldi. Başarılı yönetmen Tolga Karaçelik’in filmi, Bükreş Uluslararası Film Festivali’nde 'En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü.

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Doğu Avrupa'nın önemli festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Bükreş Uluslararası Film Festivali, 11-16 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmaları nedeniyle törene katılamayan yönetmen Tolga Karaçelik, gönderdiği kısa bir video ile ‘Kelebekler’i bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerini iletti.

SUNDANCE FİLM FESTİVALİ’NDE İLKİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Kelebekler, Sundance Film Festivali 2018'de tarihi bir başarıya imza atarak, ‘Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazanan ilk ve tek yerli yapım olmuştu. Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncuların rol aldığı film, Avrupa prömiyerini ise 47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali kapsamında yaptı.

30 Mart'ta Türkiye'de vizyona giren ve gişede büyük bir başarı elde eden film ayrıca, 37. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü (Tolga Tekin); 29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu (Tuğçe Altuğ), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Gülçin Kültür Şahin) ve En İyi Kurgu (Evren Luş) ödüllerini kazandı.

Tolga Karaçelik, Kelebekler’i SÖZCÜ’ye anlatmıştı…