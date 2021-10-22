Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Seksenler dizisinde Seyfi karakterini canlandıran Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kuruçay'ın Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdikten sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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Tiyatro oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti. Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu.

Saban yaptığı paylaşımda, “Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm” ifadelerine yer verdi.

BAKANLIKTAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi Kemal Kuruçay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara’da doğdu. Ankara Müjdat Gezen sanat merkezi hocalarından ve kurucularından olan Kuruçay, 1989 yılından itibaren 90’lı yılların başında tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu.

O dönem ikilinin birlikte oynadıkları “İstanbul Bura Mı” isimli bir de sinema filmleri bulunuyor.

Kuruçay, birçok televizyon dizisinde rol alırken bazı sinema filmlerinde de oynadı.

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