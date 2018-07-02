Kemal Sunal vefatının 18’inci yılında anılıyor

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Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Sunal, 11 Kasım 1944’te İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan İlkokulu ve Vefa Lisesi mezunu olan sanatçı, liseyi 11 yılda tamamladı. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde başladığı eğitimini 12 Eylül 1980’deki darbeyle yarım bıraktı. Üniversite dönemi ve sonrasında fabrikada çalışan sanatçı, tiyatro ve sinema dünyasına adım atmadan önce elektrikçi çıraklığı da yaptı.

Küçük yaşlarından itibaren tiyatrocu olmayı hedefleyen Sunal, aynı zamanda okulda müsamereler düzenleyerek rol aldı. Aynı dönemlerde oynadığı bir oyun ile Akşam gazetesinin düzenlediği liseler arası tiyatro yarışmasında “En İyi Karakter Oyuncusu” ödülünü aldı.

ERTEM EĞİLMEZ İLE SİNEMAYA ADIM

Vefa Lisesi’ndeki felsefe hocası Belkıs Balkır aracılığıyla ünlü tiyatrocu Müşfik Kenter’le tanışan sanatçı, profesyonel oyunculuk yaşamına Kenter Tiyatrosu’nda adım attı. Sunal, daha sonra Pendik Tiyatrosu’nda, Ulvi Uraz Tiyatrosu’nda, Ayfer Feray Tiyatrosu’nda ve son olarak da Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nda görev alarak, burada oynadığı “Dün Bugün” adlı oyunla ünlü yönetmen Ertem Eğilmez’in dikkatini çekti ve beyaz perdeyle tanıştı.

Eğilmez tarafından 1973 yapımı “Tatlı Dillim” adlı sinema filminin oyuncu kadrosuna alınan ünlü oyuncu, bu filmde Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Filiz Akın’la birlikte rol aldı. Ünlü sanatçı, Gül Sunal ile 1974 yılında evlenip Ali ve Ezo ismini verdikleri bir erkek ve bir kız çocuk sahibi olurken, vatani görevini 1981’de yaptı.

Kendine özgü tavırları ve güler yüzlü karakteriyle dikkati çeken Kemal Sunal, Rıfat Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı” eserinin sinema uyarlamasında canlandırdığı “İnek Şaban” tiplemesi başta olmak üzere, birçok filmde özgün fiziği ve hayat verdiği tiplerin halka olan yakınlığı nedeniyle kısa zamanda Türkiye’nin en sevilen oyuncularından biri oldu.

Sanatçı, “İnek Şaban” karakterinin yoğun ilgi görmesi üzerine birçok filmde, “iyi, saf adam” tiplemesi çizdiği “Şaban” karakterini canlandırdı.

1990’lı yıllardan itibaren filmleri kesintisiz olarak televizyon kanallarında yayınlanmaya başlayan sanatçının rol aldığı “Süt Kardeşler”, “Sakar Şakir”, “Tosun Paşa”, “Salako”, “Köyden İndim Şehire”, “Çöpçüler Kralı” gibi filmler Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer aldı.

Bugüne kadar birçok ödüle değer görülen ve ayrıca peş peşe çevirdiği filmlerle ticari açıdan da büyük başarı kazanan Kemal Sunal, 1976 yapımı ”Kapıcılar Kralı” filmi ile 1977 Antalya Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”nü aldı.

Sanatçı ayrıca, 1989’da “Düttürü Dünya” filmindeki rolüyle Ankara Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü alırken, 1998’de de Antalya Film Festivali’nde “Yaşam Boyu Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Daha sonra yarım bıraktığı üniversiteyi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun olarak 1995 yılında bitirdi ve yüksek lisans yapmaya başladı.

Yüksek Lisans tezini ise komedyen kimliği ile Kemal Sunal’ın ve filmlerinin incelenmesi olarak hazırlayan ünlü sanatçının bu tezi, 2005 yılında ailesi tarafından “TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü” başlıklı kitap haline getirilerek yayılandı.

Hayatı boyunca toplam 82 filmde rol alan ünlü sanatçı, 83’üncü filmi “Balalayka”nın çekimlerine başlamak için Trabzon’a gitmek üzere bindiği uçakta, kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi nedeni ile 3 Temmuz 2000’de 56 yaşındayken hayatını kaybetti ve İstanbul’daki Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

AA