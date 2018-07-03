Kemal Sunal, vefatının 18’inci yılında kabri başında anıldı

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Mustafa KIZGINYÜREK / Seda ÖNCELER

Türk sinemasının gülen yüzü ‘İnek Şaban' lakaplı usta oyuncu Kemal Sunal, ölümünün 18. yılında dualarla anıldı. 56 yaşında hayatını kaybeden Kemal Sunal için Zincirlikuyu'da bulanan mezarı başında düzenlenen anma merasimine eşi Gül Sunal, kızı Ezo, oğlu Ali ve gelini Nazlı Kurbanzade ile aile yakınları, okul arkadaşları ve sevenleri katıldı.



HER GEÇEN YIL ÖZLEM ARTIYOR

Merasim sonrası açıklama yapan Gül Sunal, “18 yıl bitti. Konuşamıyorum ama her geçen yıl özlem daha da artıyor. Fakat filmlerinin oynaması, genç, küçük hayranlarının artması tek tesellimiz. İnanıyorum ki Kemal uzun yıllar yaşayacak ama bizim evimiz de babamız yok. Bu açıdan çok çok üzgünüm ve bu üzüntüm hiç bitmeyecek” dedi.

‘ÇOK ÖZLEDİM’

Merhum sanatçının oyuncu oğlu Ali Sunal, mezarlığa geçtiğimiz aylarda dünya evine girdiği Nazlı Kurbanzade ile birlikte geldi. Gazetecilere duygularını paylaşan Ali Sunal, “Her 3 Temmuz ve 11 Kasım' da ne kadar büyük bir aile olduğumuzu görüyoruz. Biz Türkiye olarak, Türkiye'yi kalbinde yaşatan insanlar olarak kocaman bir aileyiz. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar. Babamı ölümsüzleştiriyorlar. Buna vesile olan siz basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. 18 yıl geçti, babamı çok özledim. Bu özlem dinmeyecek ama bıraktığı eserlerle avunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



EYLÜL VE LEYLA MESAJI…

Ali Sunal, cinsel istismar sonucu canice öldürülen Eylül ve Leyla bebekleri unutmadı. Bebek ölümleri konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirten Sunal, “Bu aralar canımız çok sıkkın. Küçük kardeşlerimiz var. Eylül, Leyla… Gerçekten moralim çok bozuk. Babamı sevenlere herkese buradan sesleniyorum. Onları, küçük kardeşlerimizi de unutmayalım. Bu caniliği unutmayalım ve buna çözüm bunala kadar takipçisi olalım. Artık Eylül, Leyla gibi kardeşlerimizin böyle olaylara kurban gitmesini istemiyorum. Bunun içinde ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Mekanları cennet olsun. O minicik küçük patileri kesilen köpek yavrusunu da eklemek istiyorum” dedi.

‘TANIMAK İSTERDİM’

Ali Sunal'in eşi Nazlı Kursanzade ise “Benim için çok duygusal bir an. Tanımak isterdim. Allah rahmet eylesin. Keşke yanımızda olsaydı” şeklinde konuştu.

GENÇLİK FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

18. ölüm yıldönümünde anılan Kemal Sunal'ı okul arkadaşları da unutmadı. Sunal'ın Vefa Lisesi'nden okul arkadaşı olan Taner Özkan, merhum sanatçıya ait fotoğrafları gazetecilerle paylaştı. Anma sonrası helva dağıtıldı.





