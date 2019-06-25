‘Keman Ağıtları’ ağlatacak!

Kadrosunda Soydan Soydaş, Aycın Tuyun, Aslı Erdemir, Barış Hayta, Arzu Budak, Yaşar Alptekin ve Haldun Boysan gibi isimlerin bulunduğu filmin yapımcılığını Feza Film üstlenirken, yönetmen koltuğunda Mehmet Tanrısever oturuyor. Geçtiğimiz günlerde kostüm provası yapan film oyuncuları sonrasında birlikte yemek yedi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Filmin Hikayesi

Mehmet (Tarık Tanrısever) ünlü bir müzisyen olduğu hayatının baharında geçirdiği büyük bir kaza sonunda tekerlekli sandalyeye mahkum kalır. Bu yeni yeni hayat biçimi Mehmet'i olgunlaştırırken, hayatına girecek olan zihinsel engelli Seher ( Asena Keskinci) ile birbirlerinin can yoldaşı olurlar ama kader onları beklenmedik bir maceraya sürükleyecektir.