Keman virtüözü Giselle Tavilson’dan özel performans

Bir mücevher markasının Dolmabahçe'de gerçekleşen davetinde sahne alan ‘Kemanın Kraliçesi' Giselle Tavilson, muhteşem şovuyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Büyüleyici sahnesi ve kusursuz performansıyla günümüzün en iyi keman virtüözlerinden biri olarak gösterilen Giselle Tavilson, özel yapım elektro akustik kemanı ile davetlilere unutamayacağı bir gece yaşattı. Performansıyla çevresine neşe saçan Giselle Tavilson'un ritmine ayak uyduran davetliler de kendini piste atarak kemanın eşsiz melodisiyle dans etmeye başladı.