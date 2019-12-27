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Keman virtüözü Giselle Tavilson’dan özel performans
Keman virtüözü Giselle Tavilson’dan özel performans
Keman virtüözü Giselle Tavilson, önceki gün Dolbahçe'de gerçekleşen bir davette sahne aldı. Tavilson, performansıyla büyük beğeni topladı.
Kültür Sanat 27 Aralık 2019 - 12:23

Bir mücevher markasının Dolmabahçe'de gerçekleşen davetinde sahne alan ‘Kemanın Kraliçesi' Giselle Tavilson, muhteşem şovuyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
Büyüleyici sahnesi ve kusursuz performansıyla günümüzün en iyi keman virtüözlerinden biri olarak gösterilen Giselle Tavilson, özel yapım elektro akustik kemanı ile davetlilere unutamayacağı bir gece yaşattı. Performansıyla çevresine neşe saçan Giselle Tavilson'un ritmine ayak uyduran davetliler de kendini piste atarak kemanın eşsiz melodisiyle dans etmeye başladı.

Son güncelleme: 12:29 - 27.12.2019