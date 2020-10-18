Kemanın yeni harika çocuğu: Elif Su Eroğlu

Elif Su Eroğlu, Antalya'da yaşayan 13 yaşında bir ortaokul öğrencisi. 7 yaşında bir yakınını sahnede keman çalarken gördü, o gün başlayan ilgisi Eroğlu'nu 9 uluslararası yarışmada birinciliğe taşıdı. Tam da bu sebeple ‘harika çocuk' olarak yeteneği küçük yaşta tespit edilen keman virtüözü Suna Kan'a benzetiliyor. Eroğlu şunları anlattı:

KONSERLERE GİTTİM: Kemana ilgi duyduğum süreçte keman çalan çocukların videolarını seyrettim, senfoni orkestraları ve keman sanatçılarının konserlerine gittim. Kemanı profesyonel çalma isteğim, sevgili öğretmenim Dania Kainova ile çalışmaya başladıktan sonra gelişti.

BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR: En sevdiğim dersler matematik, fen ve Türkçe. Solfej için matematiğimin iyi olması gerekiyor. Kendinizi güzel ifade etmek için Türkçe dersine ihtiyaç var. Ayrıca eserleri sürekli ezber yaptığınız için hafıza da gelişiyor. Aslında müzik ve normal dersler birbirini tamamlıyor.

HAYRANLIK DUYUYORUM: Kemana ve onun sesine hayranlık duyuyorum. Eseri icra etmeye başlamamla beraber, müziğin içine giriyorum, seyircileri görmüyorum, sadece kemanım ve ben kalıyoruz. Eser bittiğinde alkışları duyduğumda çok mutlu oluyorum. Seyircilerin konserde mutlu olup olmadığını da hissedebiliyorum, bu anlatamayacağım bir duygu.

Müzik, barış dolu mutlu bir dünyanın anahtarı

Elif Su Eroğlu son olarak, New Talent British International Youth Müzik Yarışması'nda uluslararası birincilik kazandı. Londra'da yapılması planlanan yarışma, sahne performansı yerine videolar üzerinden yapıldı. 27 ayrı ülkeden 214 müzisyenin katıldığı yarışmada, Eroğlu kendi yaş grubunda birinci oldu. Kemanın zor bir enstrüman olduğunu belirten Eroğlu, şunları söyledi:

– Almanya, Bulgaristan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Sırbistan'da katıldığım yarışmalarda birincilik aldım, Arjantin'de düzenlenen müzik festivalinde yapılan halk oylamasında birinci oldum. Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Bursa, Kahramanmaraş, İzmir, Mersin, KKTC, Almanya, İtalya, Bulgaristan'da 40'ın üzerinde konsere çıktım ve resital verdim.

– Enstrüman çalmak zekayı artırıyor, huzur ve sakinlik veriyor, güzel duygular hissettiriyor. Ne kadar çok insan enstrüman çalarsa, dünyada ne kadar çok müzik olursa, biz de barış dolu mutlu bir dünyada yaşarız diye düşünüyorum. O yüzden tüm çocukların bir enstrümana başlamasını, güzel müzikler dinlemesini çok istiyorum.