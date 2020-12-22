Kemanın yıldızı 13 yaşındaki Elif, ABD’de üçüncü oldu

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı birinciliklerle Antalya'nın gururu olan geleceğin keman virtüözü Elif Eroğlu, Ocak ayında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etmiş, Başkan Böcek de genç müzisyeni başarılarından dolayı kutlayarak, destek sözü vermişti. Başkan Böcek'in yakından takip ettiği genç yeteneklerden Elif Eroğlu son olarak ABD’de düzenlenen bir yarışmada dereceye girerek, başarısını katladı.

ABD’de gerçekleşen Uluslararası Kings Peak Müzik Yarışması'na korona virüs salgını nedeniyle kayıt göndererek katılan Eroğlu, 700 katılımcının yer aldığı yarışmada keman yaş kategorisinde elde ettiği üçüncülük derecesiyle yine Antalya'nın göğsünü kabarttı. Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği genç kemancı, başarısına yeni bir başarı daha ekledi. (DHA)