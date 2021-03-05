Kemanla Mozart’tan Chopin’e yolculuk

İş Sanat'ın klasik müzik konserleri bu ay genç keman sanatçısı Yiğit Karataş'ın resitali ile başlıyor. Karataş'ın bu resital için hazırladığı repertuvarda Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Maurice Ravel, Tomaso Antonio Vitali ve Frederic Chopin'in eserleri bulunuyor.

Eğitim hayatına The Juilliard School'da devam eden, bugüne kadar Carnegie Hall, Lincoln Center gibi dünyanın önemli sahnelerindeki konserleriyle kariyerinde başarılı adımlar atan genç sanatçıya, uluslararası birçok festivalde sahne alan, halen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim veren piyanist Doç. Tayfun İlhan eşlik edecek.

İlk gösterimi dün İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesinde yayınlanan konser, sezon sonuna kadar izlenebilecek. İş Sanat'ın mart ayındaki diğer etkinlikleri de çevrimiçi izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

11 Mart'ta Milli Reasürans Oda Orkestrası ile keman sanatçısı Cihat Aşkın sanatseverlerle buluşacak. Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez'in solisti olduğu grup “Barabar”ın konseri de 14 Mart Tıp Bayramı'nda yayında olacak. Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald'ın unutulmaz şarkılarından oluşan repertuvarıyla “Caz Baharı” konseri Sibel Köse, Erdem Özkan ve Şenova Ülker Band yorumuyla 20 Mart'ta yayınlanacak.