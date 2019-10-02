Kemer’de konser veren Timati’ye sahnede kızı eşlik etti

Rus şarkıcı Timati, Kemer’e bağlı Beldibi Mahallesi’ndeki bulunan bir otelde konser verdi. Timati’yi sahnede minik kızı Alice yalnız bırakmadı. Sahnede sevilen şarkılarını söyleyen Timati’ye kızı Alice de danslarıyla eşlik etti. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Timati’nin konseri için otel müşterileri alanı tamamen doldururken, özellikle Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan ve Belarus’tan gelen turistler cep telefonlarıyla konserden görüntü ve fotoğraf çekti.

