Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kemer’de konser veren Timati’ye sahnede kızı eşlik etti
Kemer’de konser veren Timati’ye sahnede kızı eşlik etti
Antalya'nın Kemer ilçesinde konser veren ünlü Rus şarkıcı Timati'ye sahnede 5 yaşındaki kızı Alice de eşlik etti.
Kültür Sanat 2 Ekim 2019 - 12:09

Rus şarkıcı Timati, Kemer’e bağlı Beldibi Mahallesi’ndeki bulunan bir otelde konser verdi. Timati’yi sahnede minik kızı Alice yalnız bırakmadı. Sahnede sevilen şarkılarını söyleyen Timati’ye kızı Alice de danslarıyla eşlik etti. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Timati’nin konseri için otel müşterileri alanı tamamen doldururken, özellikle Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan ve Belarus’tan gelen turistler cep telefonlarıyla konserden görüntü ve fotoğraf çekti.

Etiketler