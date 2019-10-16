Kemer’de müzik ziyafeti

Antalya’nın Kemer ilçe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Bağımsız Devletler Topluluğu Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (FİLİZ) destekleriyle düzenlenen “Uluslararası Müzik Festivali” başladı.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan “Uluslararası Müzik Festivali” kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe katılanlar, Liman Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.



Festivale, Polonya, Kazakistan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ukrayna, Rusya, Beyaz Rusya, Moldova, Kırgızistan, Özbekistan ve Bulgaristan'dan gelen müzik sever ve dansçılar katıldı. Her ülkenin sanatçıları, kendi ülkelerine ait kültürel dans gösterilerini ve geleneksel kıyafetlerini sergilendiği festivalde, başarılı performans sergileyen dansçılar, yerli ve yabancı misafirlerden büyük alkış aldı.



Festival organizatörü Ferrah Akça da desteklerinden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teşekkür etti. Ülkelerin birbirleri ile olan ilişkilerini kuvvetlendirmek ve dostluk bağlarının gelişmesi amacıyla yapılan festival Perşembe günü sona erecek.