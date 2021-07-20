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Kenan Doğulu Bodrum’u salladı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki konserinden sonra Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan Türk pop müziğinin usta ismi Kenan Doğulu, söylediği hareketli parçalarla hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 11:47, 20/07/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Kenan Doğulu Bodrum’u salladı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Antik Tiyatro'da Kerki Solfej'in düzenlediği Yaz Konserleri kapsamında sahne alan Türk pop müziğinin usta ismi Kenan konserine “İlk Adımı Sen At” şarkısıyla başladı. Doğulu, her iki konserde de “Ara Beni Lütfen”, “Tencere Kapak”, “Kandırdım” gibi en sevilen şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

Doğulu'yu yaklaşık bin 500 hayranının yanı sıra izleyenler arasında annesi Serpil Doğulu, kız kardeşi Canan Doğulu eşi Emre Özdemir ve oğulları, Can Özdemir, Pelin Karahan, Ceyhun Fersoy-Begüm Öner, Aslı Berker ‘de yer aldı.

Tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, saksafonda Toygun Sözen ve Serkan Altınok, trompette Tolga Bilgin ve trombonda Ziya Arman sahnede Kenan Doğulu'ya eşlik ettiler. Kenan Doğulu konserler dizisine bu akşam Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda devam edecek.

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