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Kenan Doğulu, Cumhuriyeti sahnede kutladı
Kenan Doğulu, Cumhuriyeti sahnede kutladı
Kenan Doğulu, Cumhuriyetimizin 95'inci yılını verdiği konserle, sahnede kutladı.
Kültür Sanat 29 Ekim 2018 - 09:58

Kenan Doğulu, Cumhuriyet'in 95. yılı şerefine Şişli’de bulunan özel bir AVM’nin önünde konser verdi. Doğulu’yu ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle binlerce insan dinlemeye geldi. Konserin açılışını 10. Yıl Marşı ile yapan Doğulu, “Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını özlemle, minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. yılı kutlu olsun” dedi. Konser boyunca barış ve birlik mesajları veren Doğulu, herkesi tek yürek olmaya çağırdı.

‘ATATÜRK OLMASAYDI ÖZGÜRCE YAŞAYAMAZDIK’

Şişli Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlikte Şişli Belediye eski Başkanı Mustafa Sarıgül de sahneye çıktı ve “Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyet’i kurmasalardı bugün bu ülkede özgürce yaşayamazdık. Onlara çok şey borçluyuz. Çünkü onlar, toprakları işgal edilmiş bir ülkenin halkına yeniden özgürlük ve bağımsızlığı armağan ettiler. Kurtuluş savaşımızın ilk adamı Şişli’deki Atatürk evinden atıldı. Cumhuriyetimizin 100. yılını Şişli’de çok daha büyük coşkuyla kutlayacağız” dedi.

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Son güncelleme: 15:25 - 29.10.2018

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