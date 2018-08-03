Kenan Doğulu Harbiye’de kurtlarını döktü

Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicilerin karşısına çıkan Kenan Doğulu hem yeni albümünden hem de eski şarkılarından oluşan bir repertuvarla unutulmaz bir konsere imza attı.

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Kenan Doğulu, Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Doğulu konsere Issız Ada şarkısı ile başladı. “Bugün kurtlarımızı fena halde dökeceğiz. En yeni şarkılar ve sevdiğiniz birçok şarkımı vaktimiz yettiğince birlikte söyleyeceğiz. 2 saat boyunca hayattan kopmaya ve deli gibi dans etmeye hazır mısın İstanbul” diyen ünlü isim tüm Harbiye'yi dansa çağırdı.

Doğulu, konserde 30'u aşkın şarkı seslendirdi. Doğulu'nun performansına eşlik eden, Türkiye'de ilk kez bir konserde uygulanan, şov direktörlüğü Uğurhan Akdeniz tarafından yapılan kinetik ışık ve lazer şovu; renk efektleri ve ışık oyunlarıyla adeta görsel bir şölene dönüştü.

‘DOĞAYI KORUYALIM’ MESAJI

Kenan Doğulu WWF Türkiye iş birliğiyle seslendirdiği, konserin başlangıcı ve ikinci yarısında gösterilen filmlerle dengesi bozulan doğaya ve tek kullanımlık plastiklerin dünyamıza verdiği zarara da dikkat çekti. Konserin son şarkısı Issız Ada'yı seslendirirken WWF Türkiye'nin maskotu panda sahneye çıkarak sanatçıya desteği için teşekkür etti.