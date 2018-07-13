Kenan Doğulu ile Beren Saat ‘Issız Ada’da ‘vay bee’ dedirtti

Yeni yayınladığı albümü 'Vay Be'nin heyecanını yaşayan Kenan Doğulu, ilk klibini Issız Ada'ya çekti. Hayvanlarla insanların uyumlu bir şekilde dans ettiği eğlenceli klipte, Doğulu'nun oyuncu eşi Beren Saat de yer aldı.

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Kenan Doğulu, yeni albümünün ilk klibini sözlerini Bora Uzer ve Mahmut Ozan Turgut ile birlikte yazdığı, müziğini de Bora Uzer'le yaptığı Issız Ada’ya çekti. Klip, Böcek Yapım, Acun Medya ve Doğulu Productions işbirliğiyle Dominik Cumhuriyeti’nde çekildi.

Klipte dansçıların hayvanların hareketlerini taklit etmesi keyifli görüntülerin doğmasına yol açtı. Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğinde, gerçekleşen çekimler 3 gün sürdü. Çekimlere 25 kişilik bir ekip eşlik etti. Video klip için deniz üzerinde özel bir platform kuruldu. Yoğun sıcak havada gerçekleşen 30'a yakın dansçının rol aldığı çekimlerde tüm ekibin enerjileri klibe de yansıdı.

Klipte Kenan Doğulu’nun evli olduğu Beren Saat de dansıyla yer aldı.



