Kenan Doğulu sahnesinden müzik dünyasına yeni bir isim

Bugüne kadar müzik dünyasına vazgeçilmez sesler kazandıran Kenan Doğulu sahnesinin yetiştirdiği en yeni isim; ‘Duygu Soylu’ ilk albümü Kara Elmas ile müzik platformlarında yerini aldı.

Caz, funk, R&B ve pop müzik yorumcusu, piyanist ve besteci Duygu Soylu'nun canlı çalınarak kaydedilen Kara Elmas albümü, zamansız düzenlemeleri ve hiçbir zaman güncelliğini kaybetmeyecek parçalarıyla dinleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Tüm düzenlemelerin Kenan Doğulu'ya ait olduğu dokuz eserin yer aldığı albümde sözleri Duygu Soylu'ya ait olan ‘Oldu Olacak' ve ‘Kara Kaşık' şarkılarının yanı sıra Kenan Doğulu'nun imzasını taşıyan ‘Rüzgar Gibi Geçti', ‘İncilerin Dökülür', ‘O İş Bende', ‘Dediydin', ‘Can Kenarı' ve ‘Şımart Beni' parçaları bulunuyor.

Ayrıca albümde yer alan Tuğrul Eylül Cerrahoğlu, Ceylan Ertem, Kenan Doğulu ve Sadettin Dayıoğlu'nun sözlerini birlikte yazdığını ve müziğini Evrencan Gündüz'ün bestelediği ‘Senlensem Ya' parçası da hit olmaya aday.