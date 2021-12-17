Kenan Doğulu ve Lahza ile caz rüzgarı esecek

Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz’in ortak projesi Lahza, Kenan Doğulu ile bir araya geliyor.

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İlk albümlerini yayınladıkları günden beri uluslararası birçok festival tarafından davet alan Lahza, doğaçlama temeline oturttukları müzikleri ve melodik yapının ağır bastığı besteleriyle günümüz Türk Caz müziğinin önemli figürleri arasında yer alıyor. 28 Ocak Cuma, saat 20.30'da Maximum Uniq Hall'da gerçekleşecek bu özel konserde Lahza, kendi parçalarının yanı sıra unutulmaz Kenan Doğulu şarkılarını da sanatçı ile birlikte caz trio olarak yorumlayacak. İlk kez İş Sanat seyircisiyle buluşacak olan bu özel projenin biletleri tüm Biletix satış noktalarından temin edilebilir.