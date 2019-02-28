Kenan Doğulu’dan bir ilk

Kenan Doğulu, kariyerinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Ünlü popçu 2019’un ilk İstanbul konserinde 360 performansıyla teknoloji ile müziği bir araya getirecek.

Doğulu, 180 kişilik bir prodüksiyon ekibiyle konsere hazırlanıyor. 25 yıllık müzik hayatının en sıra dışı konserine imza atmaya hazırlanan Doğulu, eğlenceli, özel repertuarıyla sevenlerini dansa kaldıracak.

Kerki ve Solfej'in düzenlediği 360 derece konser ile Doğulu, 2 Mart Cumartesi akşamı Volkswagen Arena'ya kurulacak dev sahnesinde 360 derece sahne deneyimini ilk kez yaşatacak. Kurulacak altıgen bir sahnede performans sergileyecek olan sanatçı, dinleyicilerini de konserin akışına dahil edecek.

Doğulu'ya sahnede 14 kişilik orkestra ve dansçılar eşlik edecek.