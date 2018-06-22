Kenan Doğulu’dan yeni albüm

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Temmuz ortasında çıkacak olan yeni albümü için stüdyo çalışmalarını tamamlayan Kenan Doğulu sevenlerine albüm müjdesini “Hepimizin ışığa, umuda ve neşelenmeye ihtiyacı var. Yavaş şarkılarda da dans ettiren mutlu bir albüm oldu. Herkesi dansa kaldırma zamanı” sözleriyle verdi.

7 ŞARKIDAN OLUŞUYOR

Kenan Doğulu caz albümü olan 2016'da çıkardığı İhtimaller'den sonra yeniden bir pop albümüyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Etnik elektronik pop house tarzında olan ve her şarkısıyla dansın ritmini hissettiren bu sıcacık yaz albümünde 7 yeni Kenan Doğulu şarkısı yer alıyor.