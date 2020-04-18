Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kenan Doğulu’nun yeni klibinde Beren Saat sürprizi
Kenan Doğulu’nun yeni klibinde Beren Saat sürprizi
Kenan Doğulu'nun corona virüsü nedeniyle zor günler geçirenlere moral olsun diye yazdığı 'Bizimdir' parçasının klibinde Beren Saat de yer aldı.
Kültür Sanat 18 Nisan 2020 - 10:49

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, corona virüsü salgını günlerinde moral olsun diye Bizimdir şarkısını yarın dijital platformlarda yayınlamaya hazırlanıyor.

KLİPTE ÜNLÜ İSİMLER

Şarkının klibinde Uğur Yücel, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Ezgi Mola ve Belçim Bilgin gibi birçok ünlü isim yer alıyor.

Klipte yer alan en dikkat çekici isim ise Doğulu ile çalkantılı bir evlilik sürdüren Beren Saat oldu. Geçtiğimiz yıl büyük problemler yaşayan ve ayrılacakları iddia edilen çift, bu kez klipte bir araya geldi.

‘YALNIZ OLMADIĞIMIZI HİSSETMEK İÇİN…’

Kenan Doğulu, yeni şarkısı için “Bu zamanda biraz moral verebilmek ve yalnız olmadığımızı hissetmek için eseri paylaşmak istedim” şeklinde konuştu.


İLGİLİ HABERKenan Doğulu: 16 kez evlenme teklifi ettim

Etiketler