Kenan Doğulu’nun yeni klibinde Beren Saat sürprizi

Kenan Doğulu'nun corona virüsü nedeniyle zor günler geçirenlere moral olsun diye yazdığı 'Bizimdir' parçasının klibinde Beren Saat de yer aldı.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, corona virüsü salgını günlerinde moral olsun diye Bizimdir şarkısını yarın dijital platformlarda yayınlamaya hazırlanıyor.

KLİPTE ÜNLÜ İSİMLER

Şarkının klibinde Uğur Yücel, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Ezgi Mola ve Belçim Bilgin gibi birçok ünlü isim yer alıyor.

Klipte yer alan en dikkat çekici isim ise Doğulu ile çalkantılı bir evlilik sürdüren Beren Saat oldu. Geçtiğimiz yıl büyük problemler yaşayan ve ayrılacakları iddia edilen çift, bu kez klipte bir araya geldi.

‘YALNIZ OLMADIĞIMIZI HİSSETMEK İÇİN…’

Kenan Doğulu, yeni şarkısı için “Bu zamanda biraz moral verebilmek ve yalnız olmadığımızı hissetmek için eseri paylaşmak istedim” şeklinde konuştu.



