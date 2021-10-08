Kendine Giz/li Uzam sergisi CONTEMPORARY İstanbul’da

Akbank Sanat, 16. Contemporary İstanbul’da yer alan standında “Kendine Giz/li Uzam” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

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Küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın üstlendiği sergide sanatçı Ben Willikens ve Bernar Venet'nin eserleri yer alıyor. 10 Ekim'e kadar görülebilecek sergiyle ilgili konuşan Kahraman, “Alman Sanatçı Ben Willikens'in mucizevi denecek kadar gizemli fakat bir o kadar da somut mekanları bir boşluktan doğuyor ve birer boşluk doğuruyor. Willikens'in kendine bir düş ve gizem alanı olarak belirlediği uzayın sınır çizgileri Fransız sanatçı Bernar Venet'nin yapıtında bir başkaldırı hattı olarak gelişiyor” dedi.