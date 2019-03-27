Kendine Has Babylon Soundgarden’ın programı açıklandı

Babylon Soundgarden, 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu sene ücretsiz düzenlenecek festivalde; GUTS & Les Akaras de Scoville, Dubioza Kolektiv, Kaan Düzarat feat. İlhan Erşahin, Boogie Belgique, Ege Çubukçu, Hey! Douglas, Ah! Kosmos, Elektro Hafız, Doubledecker, DearHead, BREK, Netam, MARCH, Zeynep Erbay, Gunesta, Uninvited Jazz Band, Radyo Babylon DJ'leri, DJ Style-ist, Serdar Orcan ve Mr.Murdoc sahne alacak.

Sanatçılar, Yapı Kredi bomontiada'da Kendine Has, Babylon ve Jungle isimli 3 farklı sahnede müzikseverlerle buluşacak. ‘Atölye’ işbirliğiyle festival katılımcıları tüm gün boyunca sohbet ve aktivitelere de dahil olabilecek.