Kent ve doğanın insanla ilişkisi ‘Sekizesekiz’de

Ayşe Eryılmaz ve Çağla Has, kent ve doğa ile insanlar arasındaki ilişkiyi ele aldıkları eserleriyle "Sekizesekiz" sergisinde...

Beşiktaş Belediyesi’nde 21 Mart’ta Karaoğlan Gençlik ve Kent Araştırmaları Merkezi’nde açıldı. 21 Nisan’a kadar sanatseverleri ağırlayacak olan Sekizesekiz sergisinde Ayşe Eryılmaz ve Çağla Has’ın ürettiği kolajlar görülebiliyor. Eryılmaz ve Has, kent, doğa ve insanlar arası ilişkileri zaman ve mekan mefhumuyla yansıtıyor.

Eryılmaz ve Has, eserleriyle ilgili, “Kolajlarımız pop-art, minimalizm ve postmodernizm alanlarından etkiler taşıyor” açıklamasını yapıyor.