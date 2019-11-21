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Kenter Tiyatrosu yaşayacak
Kenter Tiyatrosu yaşayacak
Genco Erkal, Yıldız Kenter'in emaneti olan Kenter Tiyatrosu'nu yaşatacaklarını belirterek, "Dostlar Tiyatrosu, 22 Kasım Cuma günü düzenli gösterilerine başlayarak görevini yapıyor" dedi.
Kültür Sanat 21 Kasım 2019 - 15:22

Türk tiyatrosunun ‘Kutup Yıldız’ı Yıldız Kenter, geçtiğimiz hafta 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kenter’in vefatı öğrencilerini ve tüm tiyatroseverleri yasa boğdu. Duayen ismin defnedildiği gün Kenter Tiyatrosu’nda bir tören düzenlendi. Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kenter Tiyatrosu’nu yaşatacaklarını açıkladı.

Tiyatrocular da çeşitli vesilelerle tiyatrosunun yaşatılması gerektiğini açıkladı. Usta tiyatrocu Genco Erkal, Kenter Tiyatrosu’nu yaşatmak için kolları sıvadı. Erkal, Dostlar Tiyatrosu ile sahnede düzenli bir şekilde perde açacağını duyurdu. Twitter’dan bir açıklama yapan Erkal, şunu söyledi:

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Son güncelleme: 15:26 - 21.11.2019
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