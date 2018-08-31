Kerem Bursin vampir oldu!

Kerem Bursin, BluTV'de yayınlanacak Yaşamayanlar dizisinde bugüne kadar canlandırdığı rollerin dışına çıkıyor. Vampir Dmitry olarak izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Bursin, "Dmitry, keyifle oynadığım bir karakter. Onun dünyası benim aşık olduğum bir dünya oldu. Bu dünyaya doyamadım. Benim elimde olsa uzun yıllar Dmitry’yi oynamak ve karakteri keşfetmek isterim" dedi.

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Kerem Bursin, BluTV’nin 6 Eylül’de vizyona girmesi planlanan ‘Yaşamayanlar’da, bugüne kadar televizyonda canlandırdığı karakterlerden çok farklı olarak Vampir Dmitry rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Yaratıcılığını ve yönetmenliğini Alphan Eşeli'nin, senaryosunu ise Şamil Yılmaz'ın kaleme aldığı dizinin son tanıtımında söylenilen “O, İstanbul'da yaşamıyor; İstanbul onun” sözü de Dmitry'yi özetliyor. Başarılı oyuncu Bürsin karakteri için “500 yaşında bir karakteri keşfetmek ve psikolojisini anlamak eğlenceli bir süreç oldu benim için. Dmitry, keyifle oynadığım bir karakter. Onun dünyası benim aşık olduğum bir dünya oldu. Bu dünyaya doyamadım. Benim elimde olsa uzun yıllar Dmitry'yi oynamak ve karakteri keşfetmek isterim” dedi.

Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in başrollerini paylaştığı ‘Yaşamayanlar' 6 Eylül'de yayınlanacak.

